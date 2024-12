Meeresfische im Münsterland? Auf dem Betrieb von Louise Niehues geht das! Die Landwirtin aus Sendenhorst hat ihre Schweinemast aufgegeben und ein neues Standbein gefunden. Mehrere tausend Wolfsbarsche schwimmen in einer Zuchtanlage mitten auf ihrem Hof. Wie das Konzept der Indoor-Fischfarm in der Praxis genau funktioniert, seht ihr in dieser Reportage. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

