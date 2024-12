Das Sauerland ist die Weihnachtsbaumregion Nummer eins in Deutschland. Doch wie viel Arbeit machen die Bäume eigentlich? Christopher Babilon aus Eslohe ist einer der großen Weihnachtsbaumproduzenten. Er verkauft Weihnachtsbäume in die ganze Welt. 50.000 bis 100.000 erntet er pro Saison. Auf seinem Betrieb schauen wir uns an, wie er den Stress erfolgreich meistert. Dieser Film wurde im Jahr 2023 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

