Landwirt Ulrich Holz tankt seinen Trecker mit Rapsöl an der eigenen Tankstelle. Damit macht er sich unabhängig von der Diskussion um den Agrar-Diesel. Den Raps für seinen Treibstoff baut Ulrich Holz selbst an. In einer Ölmühle wird die Pflanze entsprechend verarbeitet. Auch diesen Arbeitsschritt möchte er in Zukunft vielleicht selber machen. Wie das geht, zeigen wir euch im Zentrum für nachwachsende Rohstoffe NRW in Bad Sassendorf. Hier wird auch geforscht, ob Raps der Treibstoff der Zukunft werden könnte.

