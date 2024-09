Im August 2022 feiern rund 10.000 Menschen den Christopher Street Day in Münster. Als der 25 Jahre alte Malte C. mitbekommt, wie queere Menschen beschimpft und bedroht werden, greift er ein. Egor M. schlägt Malte C. daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Malte C. fällt mit dem Hinterkopf auf das Pflaster. Er stirbt wenige Tage später im Krankenhaus. Im Prozess wird Egor M. nach Jugendstrafrecht zu fünf Jahren Haft verurteilt.Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

