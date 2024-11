Norman Franz begeht mehrere Verbrechen und wird 1996 wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Doch er bricht aus dem Gefängnis in Hagen aus und flüchtet mit seiner Frau nach Portugal. Auf der Flucht soll Norman Franz zwei Raubüberfälle begangen und dabei drei weitere Menschen getötet haben. 1998 werden er und seine Frau in Portugal festgenommen. Norman Franz kann auch aus dem Gefängnis in Lissabon ausbrechen. Seitdem ist er untergetaucht und auf der Flucht. Bis heute sind die Ermittler ihm auf der Spur. Sie fahnden mittlerweile auf der ganzen Welt nach ihm. Dieser True Crime-Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Mehr anzeigen