Wie sieht das Leben in einem Jugendgefängnis aus? Inhaftierte geben Einblicke in ihren Alltag in der Jugendvollzugsanstalt in Heinsberg. In der JVA Heinsberg sind ausschließlich männliche Gefangene untergebracht. Der Justizvollzugsbeamte Valentin Rempel arbeitet eng mit den jugendlichen Inhaftierten zusammen. Er stellt die Einrichtung vor und erläutert den Tagesablauf im Gefängnis. Der Film zeigt wie sie auf das Leben nach der Haft vorbereitet werden – zum Bespiel in der Ausbildungsabteilung. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

