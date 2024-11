"Ich denke jeden Tag an diese Tat, 24 Stunden. In meinem Kopf ist seitdem keine Ruhe." Tanja K. erlebt das Schlimmste für eine Mutter: Ihre Tochter wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Tanja K., spricht über ihre Tochter, den schlimmsten Tag ihres Lebens, möchte aber auch Mut machen und für Wachsamkeit appellieren. Ihren Mörder hatte Tochter Johanna in ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin in einem Krankenhaus in Warendorf im Münsterland kennengelernt.Am 25. November ist "Orange Day", eine Kampagne der UN, um auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen.

