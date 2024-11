1999 verschwindet der 10 Jahre alte Ali auf dem Heimweg in einer Wohnsiedlung plötzlich spurlos. Es scheint, als wüsste niemand, wo das Kind abgeblieben ist. Erst ein Jahr später wird die Leiche des Jungen gefunden. Zunächst laufen aber alle Suchaktionen ins Leere. Die Polizei kann Ali nicht finden. Erst nach einem Jahr wird die Leiche des Jungen dann in einer verlassenen Mietwohnung in der direkten Nachbarschaft gefunden. Der Mieter, Karsten B., ist für die Polizei kein Unbekannter. Dieser True Crime-Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

