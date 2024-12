Vor 25 Jahren will Adnan Hodzic ein Geldtransportunternehmen in Würselen ausrauben. Weil er dort aber kein Geld erbeutet, fährt er mit drei Geiseln in die Landeszentralbank in Aachen. Hodzic ist mit einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet. Die Polizei will unter allen Umständen verhindern, dass der Geiselnehmer die Bank verlässt und sperrt die LZB ab. Vom 20. bis 22. Dezember 1999, dauert die Geiselnahme. Mehr als 50 Stunden sind Rudolf Becker und zwei weitere Personen dem vorbestraften Schwerverbrecher ausgeliefert. Erst mit dem finalen Rettungsschuss kann die Polizei die Geiselnahme beenden. Dieser True Crime-Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

