Im Solinger Stadtteil Hasseldelle werden am 3. September 2020 fünf Kinderleichen gefunden. Die getöteten Kinder waren zwischen einem und acht Jahren alt. Die Mutter Christiane K. ist die Täterin. Sie hat fünf ihrer sechs Kinder morgens betäubt und dann nacheinander erstickt oder ertränkt. Im Gerichtsprozess schweigt sie. Was genau passierte am Tat-Tag? Warum entschloss sie sich, ihre Kinder zu töten? Einblicke zu den Tat-Umständen geben Anwalt Thomas Seifert, Kriminalwissenschaftlerin Dr. Monika Pientka und WDR-Journalist Wolfram Lumpe. Dieser Film wurde im Jahr 2022 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

