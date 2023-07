Warum fühlt sich ein Gerichtsurteil manchmal nicht gerecht an? Wie fühlt sich ein Richter, wenn die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichen? Und welche Fälle sind für ihn unvergessen? Die Hosts des YouTube-Kanals sprechen mit dem ehemaligen Richter Lothar Beckers über unser Rechtssystem und seine Grenzen. Sie berichten ihm von ihren Erfahrungen bei den intensiven Recherchen zu wahren Kriminalfällen, die die Menschen in NRW beschäftigt haben. Lothar Beckers gibt Einblicke in seine Erfahrung mit Resozialisierung und der vorzeitigen Entlassung von Straftätern.

