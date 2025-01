Am Abend des 30. April 2019 ersticht ein junger Mann in Weilerswist seine eigenen Eltern. Vor Gericht sagt er später aus, er habe sich von seinem Vater und seiner Mutter befreien wollen. Die Polizei findet den Täter Max H. (Name geändert) in seinem Zimmer. Er sitzt am Schreibtisch und redet unverständlich vor sich hin. Im Prozess sagt H. aus, durch seine Eltern Gewalt erlebt zu haben. Das Gericht sieht dafür aber keine Belege und verurteilt den jungen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe. Dieser True Crime-Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

