1984 kommen bei einem Brandanschlag in Duisburg sieben Menschen ums Leben. Alle Opfer stammen aus Familien türkischer Gastarbeiter. War das Motiv Rassismus? In dieser Folge von "Lokalzeit MordOrte" spricht Moderator Tim Berendonk mit der Journalistin Gilda Sahebi über rassistisch-motivierte Taten in Deutschland. Außerdem erzählt Karima Benbrahim über ihre Antirassismusarbeit und wie sie in ihrem Zentrum über Alltagsrassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus aufklärt. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Mehr anzeigen