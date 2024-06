Frauen sterben, weil sie Frauen sind – so die Definition von Femiziden. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Expartner getötet. Moderator Tim Berendonk spricht mit den Gästinnen Julia Cruschwitz und Sabrina Rees über Fälle, die die Menschen in Deutschland berührt und beschäftigt haben. Julia Cruschwitz kennt sich mit Fakten, Motiven und Hilfsangeboten für Frauen aus und Sabrina Rees erzählt von Ihrer Arbeit in der Frauenberatungsstelle Oberhausen. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

