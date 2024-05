Parallel zur Ausbildung will Marie ausziehen und sucht eine Wohnung auf dem leergefegten Wohnungsmarkt in Köln und Umgebung. Für Menschen mit Behinderung ist das nahezu unmöglich. Doch Marie lässt sich nicht unterkriegen. Sie und ihre Familie setzen alles in Bewegung, damit Marie die Chance auf ein selbstständiges Leben ohne Betreuung bekommt. Gleichzeitig fragen sich ihre Eltern aber auch, ob Marie es wirklich schaffen wird, allein für sich zu sorgen? Dieser Film wurde im Jahr 2022 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

