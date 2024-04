Noch nie hatten so viele Menschen in Nordrhein-Westfalen einen Zweitjob. Aber was sind Menschen bereit zu tun, wenn es ums Geld geht, gerade in Krisenzeiten? In ihrem Finanzcheck trifft Anna Planken eine junge Frau, die mit erotischen Fotos auf der Plattform OnlyFans viel mehr verdient als in ihrem Hauptjob. Im ältesten Pfandhaus Deutschlands, in Krefeld, beleihen mehr als 100 Kunden pro Tag ihre Wertsachen, sie alle benötigen dringend Geld. Doch auch in der Krise gibt es Menschen in NRW, die richtig viel Geld haben. Anna Planken will wissen, was Millionäre mit ihrem Geld machen.

Mehr anzeigen