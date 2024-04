Wenn alle Rechnungen bezahlt sind, bleibt im besten Fall noch was über zum Vergnügen. Doch können sich die Menschen Freizeit überhaupt noch leisten? Anna Planken spricht in ihrer Heimatstadt Dortmund mit BVB-Fans darüber, ob Fußballfan-sein überhaupt noch bezahlbar ist. In Münster besucht sie einen Verein, der verarmten Rentnern hilft. Und von Künstler Denis Kalpschus erfährt sie, wie er vom Maurer zum Millionär wurde.

