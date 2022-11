Prekäre Arbeit ist weiblich. Besonders in Deutschland. Etwa jede zweite berufstätige Frau verdiente im vergangenen Jahr höchstens 2100 Euro brutto im Monat. Oft reicht der Lohn nicht aus, um sich das kaufen zu können, was man braucht. Wie bei Susanne: Sie arbeitet als Reinigungsfachkraft in einem Bochumer Krankenhaus, ein harter Job. Ulrike aus Neuss hatte neun verschiedene Jobs in drei Städten. Corona traf die freiberufliche Sängerin besonders hart. Nur Janinas Situation hat sich in den letzten vier Jahren verbessert. "Menschen hautnah"-Autorin Susanne Jäger hat die drei Frauen über mehrere Jahre bei ihrem täglichen Existenzkampf begleitet. Dieser Film wurde im Jahr 2022 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

