Plötzlich verändert sich das Leben von Jan Schmitt und seinem Hund Batja: Er lässt den Hund von der Leine; der stürzt von einem Mäuerchen an einer Steilwand 10 Meter in die Tiefe. Eigentlich müsste Batja tot sein. Nach drei kritischen Tagen im Sauerstoffzelt aber ist klar: Der Hund überlebt. Doch die Sehnen an beiden Vorderläufen sind gerissen. Eigentlich heilbar, doch in den folgenden Jahren kommt es immer wieder zu Komplikationen. Ein Rückschlag folgt auf den nächsten. Der Autor gerät immer tiefer in einen Strudel aus Leid, Schuld und Ungewissheit. Batja wird ungewollt zum Zentrum in Jans Leben. Die Behandlungen verschlingen Unsummen an Geld.

