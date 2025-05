In der ungewöhnlichen Wohngemeinschaft mit dem Namen "Gammeloase" leben 14 Menschen, die schwer an Demenz erkrankt sind. Das Besondere: Hier darf jede:r machen, was er oder sie will; den ganzen Tag und die ganze Nacht. Rumgammeln – das ist in der Gammeloase im Juli-Kolb-Seniorenzentrum in Marl therapeutisches Konzept. Hier gibt es keine festen Strukturen, starren Tagespläne und kein Personal, das für die Bewohner:innen entscheidet, was gut für sie ist und was nicht. In der Gammeloase haben die Bewohnenden die Regie. Deshalb ist hier häufig Nichtstun Programm. Und das Personal richtet sich danach. Dieser Film wurde im Jahr 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

