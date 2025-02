Nirgendwo in Deutschland gingen bei der letzten Bundestagswahl so wenig Menschen zur Wahl wie im Duisburger Norden, im Wahlkreis Duisburg II. Und diesmal sind die Herausforderungen für die Kandidierenden noch größer. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und nun will der größte Arbeitgeber Thyssenkrupp auch noch mehrere Tausend weitere Stellen streichen. Dazu wird im Duisburger Norden über Migration und Kriminalität gestritten, die AfD hat bei der Europawahl überdurchschnittlich abgeschnitten. Wie macht man also Wahlkampf in so einem Wahlbezirk, mit vielen Problemen und frustrierten Menschen, denen das Vertrauen in die Politik fehlt? Dieser Film wurde im Jahr 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

