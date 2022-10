Menschen hautnah: Die Hundertjährigen: Was macht ein langes Leben aus? | Video der Sendung vom 20.10.2022 22:45 Uhr (20.10.2022)

Autorin Susanne Böhm begleitet die 102-jährige Krankengymnastin Käthe und den 107-jährigen Geiger Valdemar mehrere Monate in ihrem letzten Lebensabschnitt. Turnen und Schwimmen waren immer ihre Leidenschaft, und daran hat sich bis heute nichts geändert: Seit 90 Jahren ist die 102-jährige Käthe Mitglied im Turnverein, jeden Mittwoch geht sie dort zur Stuhlgymnastik und schwört darauf, dass man immer in Bewegung bleiben muss. Valdemars Herz gehört der Geige. Er ist 107 Jahre alt und mit Sicherheit der einzige Mensch in Deutschland, der seit über 100 Jahren Geige spielt. Dieser Film wurde im Jahr 2022 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

