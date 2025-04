"Rente bedeutet doppelt so viel Ehemann und halb so viel Geld“, sagt Rentnerin Ingrid und lacht. Nie zuvor sind so viele Menschen in Rente gegangen wie zurzeit. Für viele eine riesige Veränderung im Leben, verknüpft mit Ängsten, Sehnsüchten und Erwartungen. Menschen hautnah begleitet drei Frauen, deren Leben vor der Rente durch Arbeit und das Versorgen von Familie und Ehemann bestimmt war. Plötzlich stehen sie vor neuen Möglichkeiten, aber auch vor neuen Kämpfen und Herausforderungen. Dieser Film wurde im Jahr 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

