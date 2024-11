Jan und Leonie kennen sich seit ihrer Kindheit und sind eng befreundet. Leonie will unbedingt zuhause ausziehen und am liebsten mit Jan in einer WG zusammen wohnen. Ihre Eltern unterstützen sie darin. "Das klassische Behindertenwohnheim soll es nicht sein", sagt Jans Vater Thomas. Jan, 24, hat das fragile X Syndrom, ein genetischer Defekt, der sich auf die Sprache, die Motorik und die kognitive Leistung auswirkt, Leonie wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Über ihre gemeinsame Arbeit in einem Wohnheim für ältere Menschen berichtete der Menschen hautnah Film "Jan tanzt aus der Reihe" (2014). Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

