Menschen hautnah: Mutter werden mitten im Krieg

Die Bilder, die uns aus der Ukraine seit über einem Jahr erreichen, erzählen von der Gewalt eines brutalen Angriffskrieges, vom Überleben unter furchtbaren Bedingungen. Doch auch in diesem Krieg kommen Kinder zur Welt und müssen Mütter in der besetzten und bombardierten Ukraine um ungeborene und geborene Kinder bangen. Drei dramatische Geschichten, wie man werdendes Leben rettet: Mitten in Gewalt, Zerstörung, Brutalität und Unmenschlichkeit. Eine ewige Geschichte – denn zu allen Zeiten standen Mütter vor dieser Aufgabe. Dieser Film wurde im Jahr 2023 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

