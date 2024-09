Während Elisa nach Kolumbien aufbricht, um in der Millionenmetropole Bogota nach ihrer leiblichen Mutter zu suchen, fragt Daniela ihre Adoptiveltern in Süddeutschland nach den Umständen ihrer Adoption. Philip erhält einen aufwühlenden Brief, der ihm eine unerwartete Antwort auf die große Frage seines Lebens gibt. Max stellt sich nach dem ersten Telefonkontakt mit seinem Vater die Frage: Ist es am Ende vielleicht besser, ohne Vater aufzuwachsen, als mit einem schlechten? Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

