Der Film begleitet vier junge Menschen an einem kritischen Wendepunkt ihres Lebens. Sandra, Pascal, Alica und Takicha haben einen großen Teil ihres Lebens in Kinderheimen verbracht. In ihren Ursprungsfamilien ging vieles schief. Da war das Kinderheim kein Wunschtraum aber Rettung, sorgte für Ordnung und eine gewisse Sicherheit. Mit 18 müssen die Jugendlichen raus aus dem Heim und eine eigene Wohnung suchen.

Mehr anzeigen