Jörg ist immer wieder hin- und hergerissen. 2016 ist seine Frau Carola an Krebs gestorben. Jetzt, acht Jahre später, hat er sich in Jana verliebt. Jörg hat Schuldgefühle seiner verstorbenen Frau gegenüber: Darf er mit der neuen Freundin glücklich sein? Wie umgehen mit Erinnerungen an die verstorbene Partnerin? Das Thema beschäftigt auch Jörgs Tochter Clara: "Jana ist kein Ersatz für Mama. Ich muss sie nicht vergleichen. Sie sind beide toll." Und wie ist das für Jana? Hat ihr Wunsch nach einer Hochzeit eine Chance bei Jörg? Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Mehr anzeigen