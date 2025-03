In diesem Jahr wird YouTube 20 Jahre alt und in diesen zwei Jahrzehnten hat diese riesige Plattform die Welt verändert. Was vorher privat war, ist nun auf YouTube. Auf YouTube geschehen Millionen Dinge gleichzeitig und YouTube kommt in jeden Winkel der Welt. In jeder Minute werden rund 500 Stunden Material hochgeladen und so gibt es fast gar nichts, was YouTube nicht zu bieten hat. YouTube hat aus Millionen Menschen YouTuber gemacht. In diesem gigantischen Durcheinander haben wir Menschen gesucht und begleitet, die mit Liebe, Unverdrossenheit, Ausdauer und vielleicht auch mit Hoffnungen ihren YouTube-Kanal betreiben und dort einen Teil ihres Lebens mit der Welt teilen. Dieser Film wurde im Jahr 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

