Wo findet unsere Liebe ein Zuhause? Ein Paar zwischen Ligurien und Mettmann

"Wann kommst du endlich ganz nach Italien?" Eine Frage, die Michael häufiger von seiner Frau Malgorzata zu hören bekommt. Michael lebt für sieben Monate im Jahr in Deutschland, Malgorzata wohnt mittlerweile ganz in Italien. Angefangen hat alles mit dem Kauf einer winzigen Ruine in Ligurien, die die beiden für ihre Ferien umbauen. Dieser Film wurde im Jahr 2022 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

