Der Chef der Hilfsorganisation Stelp ist beim Spendensammeln nicht zimperlich. An vorderster Front teilt er seine Erlebnisse medienwirksam auf Social Media. Überhaupt mache man Vieles anders: Wenn bei plötzlichen Katastrophen woanders die Maschinerie erst anlaufe, sitze er schon im Flieger. Also ein aufopferungsvolles Leben nur für einen guten Zweck? Serkan ist kein Idealist: Er schmeißt eine Party für über 200 Leute oder genießt das Leben in einer Villa auf Bali. Das kann er, weil er sich einladen lässt. Serkan lebt und arbeitet nach seinem eigenen moralischen Kompass. Der erlaubt ihm im Kriegsgebiet auch die Fahrt auf einem Panzer.

