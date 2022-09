ARD und ZDF abschaffen? Skandale und Kritik bei den Öffentlich-Rechtlichen

Zu teuer, zu groß, zu verschwenderisch? Ausgelöst durch den Skandal um rbb-Intendantin Patricia Schlesinger steht der öffentlich-rechtliche-Rundfunk seit Wochen in der Kritik. Wird mit den Rundfunkbeiträgen verantwortungslos umgegangen? Haben die Aufsichtsgremien versagt? Wie unabhängig und staatsfern ist die Berichterstattung wirklich? Und wofür brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland? Darüber spricht MONITOR-Leiter Georg Restle mit dem ehemaligen Bundesinnenminister und WDR-Rundfunkratsmitglied Gerhart Baum (FDP), Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer, NDR-Journalistin Kathrin Drehkopf vom Medienmagazin ZAPP und René Althammer vom Rechercheteam des rbb, das in eigener Sache recherchiert. Die Sendung wurde am 08.09.2022 aufgezeichnet.

