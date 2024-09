Marie Gabler erwacht aus einem Alptraum: Ist Gisbert was passiert? Als sie dann einen Notruf von Mehmet erhält, glaubt Marie sich schnell in einer Zeitschleife. Und das liegt nicht etwa am verschlafenen Hengasch, sondern an Gisbert, der, obwohl sie mit ihm im Streit ist, unbedingt ein Liebes-Bekenntnis von ihr will. Dabei hat sie andere Sorgen: Ihre Scheidung steht an, und Heino und Jenny fordern das obligatorische Schießtraining ein. Als Marie zögert, passiert ein schreckliches Unglück und Marie gerät in einen temporeichen Strudel aus dem Immergleichen. Um Gisberts und ihrer selbst willen muss sie einen Weg finden, die Zeitschleife zu durchbrechen.

