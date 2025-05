Özlem und Ali lernen sich 2001 online kennen und werden nach ihrem ersten Treffen in Paris ein Paar. Vor zwei Jahren geben sie ihr geregeltes Leben mit Job, Haus und Garten im Rhein-Main-Gebiet auf und ziehen in ein Wohnmobil. Auslöser ist der Tod eines Freundes, der seine Träume nie gelebt hat. Das Paar will nicht warten, bis es zu spät ist: Sie kündigen ihre Jobs - beide arbeiteten oft sieben Tage die Woche - verkaufen alles und starten mit zwei Hunden und einem Luxus-Wohnmobil ihre Reise durch Europa. Heute leben sie auf 25 Quadratmetern, ohne Wecker, aber mit viel Freiheit. Trotz Unsicherheiten bereuen sie nichts und ermutigen andere, Veränderungen zu wagen. Auf Instagram folgen ihnen inzwischen über 55.000 Menschen.

