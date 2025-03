Anna Bader wird in Mutlangen als Tochter einer Kunstturnerin geboren und bekommt vom Vater den Mut zum Artistischen in die Wiege gelegt. Sie wächst in Hunsrück auf und entdeckt mit 17 Jahren auf Jamaika das Klippenspringen. Aus 20 Metern in die Tiefe springen, mit Schrauben und Salti sowohl vor atemberaubenden Naturkulissen als auch vor spektakulären Metropolen-Skylines - das wird fortan zu ihrer Spezialität. Sie gewinnt sieben EM-Titel, tritt in Macau in der größten Wassershow der Welt auf und springt trotz eines Unfalls 2022 in der Schweiz noch heute an der Weltspitze. 2024 wird sie Sechste bei der WM in Doha. Aktuell arbeitet Bader auch als Lehrerin in Morbach und lebt dort mit ihren zwei Kindern.

