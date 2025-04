Annette Pum beginnt mit 18 Jahren aus pragmatischen Gründen bei einem Automobilzulieferer im Westerwald zu arbeiten. Sie entwickelt sich weiter, wechselt von der Produktion in die Materialbeschaffung und engagiert sich später als Betriebsrätin. Dort lernt sie auch ihren Mann kennen, mit dem sie sich eine Existenz aufbaut. Die beiden bekommen einen Sohn, der inzwischen eine eigene Familie hat. 2024 meldet das Unternehmen für den Standort Montabaur, an dem Annette Pum beschäftigt ist, Insolvenz an. Anfang März erfährt die 58-Jährige, dass das Werk Ende 2025 schließen wird - sie, ihr Mann und ihr Schwager verlieren ihre Jobs. Die Angst um die Zukunft wächst. Annette Pum leidet unter Schlafstörungen und sorgt sich um ihre Kolleginnen und Kollegen, ihr Haus sowie ihre finanzielle Sicherheit. In der Region gibt es derzeit kaum Alternativen, da auch andere Werke schließen.

