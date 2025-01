Edward Grigorjan ist faktisch staatenlos. Er hat keine deutsche Staatsangehörigkeit - obwohl er in Deutschland geboren wurde, hier lebt und arbeitet und keine andere Sprache als Deutsch spricht. Um sich einbürgern zu lassen, müsste der Sohn russischer Eltern einen russischen Pass vorlegen - doch den besaß er nie. So steckt er in einer bürokratischen Zwickmühle, die ihm das Leben schwer macht. Als staatenloser Spielball zwischen Deutschland und Russland hat er bei jeder Grenzkontrolle Angst vor Schwierigkeiten - doch seinen Wunsch, die Welt zu bereisen, lässt er sich nicht nehmen und findet dafür seine eigenen Wege.

