In der Nacht zu ihrem 20. Geburtstag schreibt Niccel ihrem Idol Emil Steinberger - zehn Jahre lang bleiben sie in Brieffreundschaft. 1995 reist sie nach New York, trifft den Kabarettisten persönlich. Ein Jahr später gesteht Emil seine Gefühle - und aus Freundschaft wird Liebe. 1999 heiraten sie in der City Hall von New York und ziehen nach Basel. Dort gründen sie den Verlag "Edition E", veröffentlichen gemeinsam Bücher, CDs, DVDs. Niccel wird Lachtrainerin, Autorin, Künstlerin - und Emils kreative Partnerin auf und hinter der Bühne.

