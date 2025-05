Franziska Kaiser wächst ohne körperliche Zuneigung auf - ihre Eltern zeigen wenig Wärme, Berührungen fehlen. Die Sehnsucht nach Nähe begleitet sie, doch auch als Erwachsene bleibt ihr der Zugang verwehrt. Erst sucht sie Halt in flüchtigem Sex, später findet sie sich in Beziehungen wieder, die sie entweder verletzen oder überfordern. Gleichzeitig gibt sie sich nach außen stark, gründet eine Ledermanufaktur, praktiziert Yoga und lässt sich tätowieren - Franziska Kaiser will die Kontrolle über ihren Körper zurück. Nach einer Beziehung mit sexuellen Übergriffen bricht sie schließlich zusammen. Sie beginnt eine Therapie und entdeckt durch Tantra, Sexualität angstfrei zu erleben. Doch erst Kuschelpartys ermöglichen ihr, Nähe richtig zuzulassen - ohne Erwartungen, ohne Druck. Heute lebt Franziska Kaiser in Stuttgart und hat eine Ausbildung zur traumsensiblen Begleitung absolviert.

