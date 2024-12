Julia Laubenthal hatte sechs Fehlgeburten - allesamt in der siebten Schwangerschaftswoche. Just als sie mit ihrem Partner einen Adoptivsohn bekommt, wird Laubenthal erneut schwanger und bringt doch noch einen gesunden Sohn auf die Welt. 18 Monate später den zweiten. Heute lebt die Familie mit ihren drei Söhnen in Neuwied.

