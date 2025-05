Oft denken und hoffen wir, Liebe ist nur zuckersüß und lockerleicht, ein glückseliger Schwebezustand auf Wolke 7, alles getaucht in Rosarot. Doch in Wahrheit gibt es Liebe selten umsonst - Liebe ist auch Arbeit. Egal ob äußere Umstände, Hindernisse und Schicksalsschläge es nötig machen, sich zusammen durchzukämpfen, oder ob die Liebe selbst droht einzuschlafen. Um an der Liebe festzuhalten, müssen wir uns um sie bemühen.

