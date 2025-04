Der 20. Juli 2019 trennt Marisa Zieglers Familie in ein Davor und ein Danach: Ihre Jungs, Kaio (3) und Finlay (6), fahren mit Papa Jörg schon mal zum Freibad in Nordheim vor. Marisa Ziegler will nachkommen, nur noch schnell einkaufen und einen Salat für Papas Geburtstagsnachfeier am Abend vorbereiten. Während Jörg kurz abgelenkt ist, fällt Kaio - vermutlich durch einen Schubser eines unachtsamen Kindes - ins Wasser und geht lautlos unter. Eine Mutter entdeckt ihn und ruft den Bademeister, der ihn versucht, wiederzubeleben. Kaio überlebt, ist aber seither im Wachkoma. Das Arztpersonal macht den Eltern keine Hoffnung: In der Reha wie auch im Kinderhospiz rechnet man mit seinem Tod. Doch Marisa Ziegler spürt: Kaio kämpft. Ein Jahr später darf er nach Hause. Seitdem pflegt ihn seine Mutter Tag für Tag, unterstützt von Pflegedienst und Schulbegleitung. Kaio zeigt minimale Reaktionen aber Marisa Ziegler will an seiner Seite bleiben, solange er lebt.

