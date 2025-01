Songül und Mario Berg wachsen beide in Mainz auf. Mario stammt aus einer Bäckerfamilie, ist Einzelkind und soll später den Familienbetrieb weiterführen. Songül ist eine von sechs Kindern, hat kurdische Wurzeln und wächst bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Das Paar lernt sich 1993 in einer Diskothek kennen und erlebt seit dem Beginn ihrer Beziehung viel Gegenwind durch Marios Vater und Songüls Mutter. Trotz aller Widerstände finden die beiden immer wieder zueinander und heiraten. Heute leben Songül und Mario Berg mit ihrem Bäckerbetrieb noch immer in Mainz und haben drei Töchter im Alter von 24, 19 und 12 Jahren.

