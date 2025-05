Ulrike Folkerts wird 1961 in Kassel geboren und wächst im Ortsteil Weimar auf. Nach dem Abitur studiert sie Theater- und Musikwissenschaft und schließt 1986 ihre Schauspielausbildung in Hannover ab. 1989 setzt sie sich beim Casting für den Ludwigshafener Tatort durch und wird als Kommissarin Lena Odenthal bundesweit bekannt. Neben ihrer langen Fernsehkarriere spielt Folkerts erfolgreich Theater, engagiert sich sportlich und setzt sich früh für soziale Projekte ein. 1999 macht sie ihre Homosexualität öffentlich. Heute lebt sie mit ihrer Partnerin Katharina Schnitzler in Berlin und setzt sich für kulturelle Bildung ein. Zuletzt war sie 2025 im Tatort Der Stelzenmann zu sehen.

Mehr anzeigen