Fuß-Fotos – Geschäftsmodell oder sexuelle Belästigung? Für Negah Amiri steht fest: Never Ever würde sie Fußbilder oder Ähnliches verkaufen! Aber ist es wirklich so schlimm? Eva Zander macht damit richtig Cash. Doch was sagt die Feministin Lady Bitch Ray dazu? Und: sind Negahs Füße wirklich "hot" genug?

