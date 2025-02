Money Maker Nicole Büttner ist eine der führenden KI-Expertinnen Deutschlands. Ihre Meinung ist gefragt bei Politik und in der Wirtschaft. “Deutsche Unternehmen können Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz werden”, sagt sie. Mit ihrer Firma „Merantix Momentum“ will sie daran teilhaben und Investoren überzeugen, in die deutsche KI-Branche zu investieren. Damit ist sie sehr erfolgreich: Mittlerweile umfasst der Fonds, in dem sie Partnerin ist, 100 Millionen Euro. Ihr Ziel: Künstliche Intelligenz in Deutschland groß zu machen - und damit auch dem Mittelstand bei der Transformation in ein neues Zeitalter zu helfen.

Mehr anzeigen