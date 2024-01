In ihrer Recherche-Show 'Reschke Fernsehen' verbindet Anja Reschke Journalismus mit Entertainment. Sie widmet sich einem gesellschaftlich relevanten Thema, geht den Dingen auf den Grund und stellt die richtigen Fragen an die Verantwortlichen. Leidenschaftlich, mit Haltung und unterhaltsam! Spannende Einblicke mit Gesprächswert, überraschende Sichtweisen zum Lachen. In der heutigen Ausgabe knöpft sich Anja Reschke den Bund der Steuerzahler vor. Die Truppe, die mit Schuldenuhr und Schwarzbuch den Eindruck erweckt, sich für alle Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, wird bei 'Reschke Fernsehen' in einem ganz anderen Licht gezeigt.

