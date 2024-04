Wir verändern uns ein Leben lang. Quarks zeigt, wie wir uns in allen Lebensphasen positiv verändern können. Babys entwickeln sich im Rekordtempo. Kinder kommen immer früher in die Pubertät. Erwachsene wollen ihre Persönlichkeit verändern und möglichst lange jung bleiben. Gar nicht so einfach, wenn uns Falten und Haarausfall aufs Gemüt schlagen. Doch es gibt Lösungen. Die Forschung hat in den letzten Jahren erstaunliches Wissen angereichert.

