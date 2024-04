Zucker ist eigentlich ein wichtiger Energielieferant für unseren Körper. Aber leider ist er in viel zu großen Mengen in unserer Nahrung versteckt. Softdrinks, Müsli, Pizza – überall ist "freier Zucker" zugesetzt. Wie können wir trotzdem weniger Zucker essen? Zu viel Zucker verändert unseren Körper, vor allem unser Belohnungssystem. Und was passiert dann mit unserem Insulinspiegel? Es ist das Schlüsselhormon, wenn immer mehr Menschen an Diabetes Typ 2 erkranken. Und wie unterscheiden sich Mono- und Disaccharide von den gesünderen Polysacchariden, die in Brot, Getreide oder Kartoffeln stecken?

