Mehr als eine Badewanne voll Abwasser produziert jede Person in Deutschland durchschnittlich pro Tag. Aber wo landet unser benutztes Wasser? Wie wird aus Abwasser wieder Trinkwasser oder zumindest Wasser, das so sauber ist, dass es zurück in die Natur kann? Quarks steigt in die unterirdische Welt der Kanalisation und begleitet den Weg des Abwassers von der Toilette bis zur Kläranlage. Und Quarks erklärt, wie wir unsere Ressourcen noch besser nutzen können. Lässt sich aus Scheiße Gold machen?

